Çiçekdağı ilçesine kilit parke üretim tesisi kuruluyor

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde "Kum ElemeYıkama, Kilit Parke Üretim Tesisi" kurma çalışmalarına başlanıldı.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede ekonomiye can suyu olacak çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Hakanoğlu açıklamasında; "Çiçekdağı ve bölgemizde ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak olan projelerimizi hızla hayata geçirirken, Kum Eleme Yıkama Tesisimizin yanı sıra bir çok kişiye iş istihdamı sağlayacak olan Kilit Parke Üretim Tesisimizi kurmaya başladık” dedi.

Başkan Hakanoğlu, Kum ElemeYıkama tesis kurulum çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığını Çiçekdağın da Kilit Parke Üretim Tesisi kurma çalışmalarına başlamanın da heyecanını yaşadıklarını belirtti.

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