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KGK: "Dünyada 489, Türkiye’de 15 gazeteci korona virüsten hayatını kaybetti"

İHA

KGK: "Dünyada 489, Türkiye’de 15 gazeteci korona virüsten hayatını kaybetti"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), dünyada 489, Türkiye’de 15 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KGK, dünya ile ilgili bilgiyi İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign'e (PEC)dayandırdı. Mart başından bu yana 56 ülkede 489 gazetecinin yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten PEC’ten yapılan yazılı açıklamada, Mart ayı başından bu yana bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği belirtildi.
Türkiye’de ise şu ana kadar 15 gazeteci koronavirüsten yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre, Türkiye’de korona virüsten hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri, şehirleri ve çalıştığı kurumlar şöyle:
"Hacı Bozkurt Adıyaman – DHA, Ferhat Koç Ankara – Milli Gazete, Hikmet Bakan Van – ATV – Show TV, Yılmaz Tarancı Diyarbakır – Dokuzhaber, Cengiz Koncuk Gaziantep – Amatörce Gazetesi, Ahmet Kekeç, İstanbul – Star, Hasan Can TRT – Konya Ereğli, Süleyman Usta Rize – Sarıyer Gazetesi, Çay TV, İbrahim Toru Şanlıurfa – Kanal Urfa TV, İlhan Erk Adana – Spor Yazarı, Tevfik Fazlı Doğan Hatay – Zafer Gazetesi, Akif Çelik Malatya – ASYMD, Yakup Kocabaş Gazipaşa – Antalya – Gündem Gazetesi, ?Süleyman Şah Gökcan Muğla – Şah Medya, Hıdır Keleş Kars – Halk Gazetesi".

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