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Muharrem Ertaş’ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi AK Parti, İyi Parti ve MHP tepki gösterdi CHP İl Başkanı ise tepkilere karşı “Teşekkürler Halk TV, Teşekkürler Hüseyin Turan Denizler’e ağıdın için” notunu paylaştı

İHA

Muharrem Ertaş’ı anma törenlerinin siyasallaşması tepkisi AK Parti, İyi Parti ve MHP tepki gösterdi CHP İl Başkanı ise tepkilere karşı “Teşekkürler Halk TV, Teşekkürler Hüseyin Turan Denizler’e ağıdın için” notunu paylaştı

– Kırşehir’de Muharrem Ertaş’ın ölüm yıl dönümü adına Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen anma programında Halk TV sunucusunun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının posterini indirmesine halk ve STK temsilcileri gösterdi.
Kırşehir’de düzenlenen programın bir bölümünde sunucu Serhan Asker’in ‘devrimciler geliyor Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ sözlerinin ardından salona görsellerin sunulması şehir kamuoyunda tepkilere neden oldu.
AK Parti İl Başkan adayı ve eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş, ”Biz Kırşehirliler için Muharrem ve Neşet Ertaş ve abdallar çok önemli bir kültürdür. Bize göre abdallar Oğuz ve Türkmenlerin yani Türk boylarından isimlerinin bir tanesidir. Dede Korkut’un günümüz versiyonudur” dedi.
Ertaşların siyasallaşmadığını ifade eden Altaş, “Ertaşlar siyasetten nemalanmamışlardır. Hatta Neşet Ertaş kendisine devlet sanatçılığı teklif edildiğinde ‘Ben halkın sanatçısıyım’ diye reddetmiştir. Bu durumun altındaki gerçek ise hiçbir siyasi güçten destek almamak talebidir. Diğer tarafta ise Deniz Gezmiş ve arkadaşları meselesi var. Birileri sevebilir ama bu kişinin Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’ın anma gününde ne gibi bir ilişkisi var. Bizim tepki gösterdiğimiz şey Birinin anılması ve program yapılması değil bizim meselemiz bu işin siyasi boyuta çekilmesi ve herkesin saydığı bir insanın anmasında böyle bir yanlışın yapılmasıdır” dedi.

MHP sorumluları istifaya çağırdı
MHP İl Başkanı Arif Kılıç, açıklamasında kınama yaparken sorumluların istifasını istedi. Kılıç, “Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan vatan hainidir. Bunlar, asker ve yargıç öldüren insanlardır. Bunlar vatan kahramanı gibi sunulmuştur. Yönetim sanki programdan haberdar değilmiş gibi bir hareket içerisinde. Biz Kırşehirliler olarak bu programı şiddetle kınıyoruz. Belediye başkanı ve yardımcılarını şiddetle kınıyoruz. Şehre yakışmayan bir program oldu” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Yönetiminden Kenan Kerimoğlu ise “Muharrem Ertaş’ı anma programında şehir kültürü anlatılacağı yerde belediye başkanı ve başarılı çalışmalar anlatılacağı yerde kültür hazinesi şehirde kültürün anlatımı yerine programın bir siyasi propagandaya dönüştürülerek tarihte iyi adla anılmayan şahsiyetlerin programa dahil edilmesi bizi gerçekten üzmüştür. Program ve şehir siyaset yapılacak yer olmamalıydı. Hacı Bektaş ve Ahi Evran dostluktan bahseder. Muharrem Ertaş’ın siyasi arenaya sokulmasına tepkimiz sonuna kadar devam edecektir” diye konuştu.
Öte yandan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yazılı yaptığı açıklamada, “CHP’li Kırşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda “Muharrem Ertaş’ı Anma Etkinliği” adıyla bir ulusal kanalda yayımlanan program, amacından saparak, marjinal solcuları, devrimcileri anma programına dönüştürülmüştür. Siyaset üstü olan Abdallık geleneğini ve halk ozanı kültürünün son yüzyılın en büyük temsilcileri Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş’ı siyasi şovları için kullananları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki başta hemşerilerim olmak üzere milletimiz, CHP’Lİ Kırşehir Belediyesinin anma programı adı altında düzenlediği bu münevver şahsiyetlerle, devletin polisine kurşun sıkanları aynı sahnede buluşturanları unutmayacak ve başta sandık olmak üzere gereken tüm platformlarda bunun hesabını soracaktır” ifadelerine yer verdi.
CHP İl Başkanı Baran Genç’in ise sanatçı Hüseyin Turan ile program sonu fotoğraf paylaşması da tepkilerin odağı haline gelmesine
neden oldu. Kırşehir Belediyesi ise programla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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