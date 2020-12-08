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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye, Muharrem Ertaş anması programının siyasallaşması tepkilerine cevap verdi

İHA

Belediye, Muharrem Ertaş anması programının siyasallaşması tepkilerine cevap verdi

– Kırşehir Belediyesi, Muharrem Ertaş anması programının siyasallaşması tepkilerine cevap verdi.
Yazılı yapılan açıklamada, “06.12.2020 Pazar günü saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Halk TV’de canlı yayınlanan ’Görkemli Hatıralar’ programı ile ilgili sosyal medya üzerinden maalesef Belediyemiz’e yönelik olarak konuyu çarpıtan bazı paylaşımlar yapıldığını, sağduyulu bütün Kırşehirli hemşehrilerimiz gibi bizler de üzülerek izliyoruz” denildi.
Program formatının yapımcı tarafından belirlendiğinin belirtildiği açıklama ise şöyle:
“Kırşehir’in, Anadolu Abdal Geleneği’nin ve büyük değerimiz Muharrem Ertaş’ın konu edildiği ve hem yurtdışından hem de ülkemizden yüzbinlerce yurttaşımızın ilgiyle izlediği ve büyük memnuniyet duyduğu programın hem formatı hem de içeriği programın yapımcısı ve sunucusu tarafından belirlenmiştir. Belediye olarak program ile ilgili herhangi bir özel talebimiz olmadığı gibi programın yapımcıları tarafından bizden istenilen Anadolu Abdal Kültürü ve bu kültürün temsilcileri Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Kırşehirimiz ile ilgili bilgi ve görseller kendilerine ulaştırılmış, programdaki detaylar ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz olmamıştır.
İş başına geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu Abdal Geleneği’nin geliştirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara özüne uygun bir şekilde aktarılması için yaptığımız çalışmalar başta bu geleneğin temsilcileri Ustalarımız olmak üzere bütün kamuoyunun takdirini kazanmıştır.
Yoğun çalışmalarımız sonunda Kırşehir’in UNESCO tarafından Dünya Müzik Şehri olarak seçilmesi, Neşet Ertaş’ın ilk kez ailesinin de katılımıyla ülkemizin önde gelen akademisyenleri ve sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir ilgi ile takip edilen anma etkinliği, yıllarca atıl bir şekilde bırakılan Muharrem Ertaş’ın evinin önü ve çevresinin peyzaj çalışmaları, düğünlere gidemediği için ekonomik olarak belki de pandemi sürecinden en çok etkilenen ustalarımıza sağlanan destekler, ilimizin en büyük değerlerinden ozanlarımızın anısına dikilen ve her ne hikmetse kaldırılıp bir depoda bekletilen Muharrem Ertaş heykelinin tekrar aynı yerine yerleştirilmesi gibi çalışmalar bu kültürün yaşatılması adına yaptığımız çalışmaların bazılarıdır.
Bugün Anadolu Abdal Kültürünü, Muharrem Ertaş’ı, Neşet Ertaş’ı sözüm ona dillerine dolayanlar acaba bu kültürün memleketimizdeki en önemli abidesi olan Ozan Anıtı kaldırılıp depolara atılırken, bu kültüre sahip çıktıklarını neden acaba o zaman göstermediler, doğrusu merak ediyoruz.
Aynı pınardan su içtiğimiz, dertleri ile dertlenip, sevinçleri ile neşelendiğimiz, çok eski yıllardan beri hep kendimizden, ailemizden bildiğimiz, en küçüğünden en büyüğüne isim isim bildiğimiz dost kardeşlerimiz ustalarımız üzerinden bize karşı oynanmak istenilen oyunun asla tutmayacağını kamuoyunun takdirine sunuyor, oluşturulan suni gündem dolayısıyla böyle bir açıklama yapmaktan dolayı da üzüntülerimizi bildiriyoruz.“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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