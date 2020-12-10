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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir'de görüldü

İHA

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir'de görüldü

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığın yargılandığı dava Kırşehir'de görüldü.
Güvenlik nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması öncesinde Kırşehir Adalet Sarayı önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanıklar A.K, İ.K ve E.K.'nin ve tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.
Tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların beraatleri talep ettikleri duruşmada Müşteki P.K. ve T.B., sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2021'e erteledi.
Olay, 7 Ekim 2019 tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelmişti. Silahlı düzenlenen saldırıda Şener Barut adlı kişi hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner Barut, Akın Barut ve taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmış, Köleli, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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