Kısıtlamaları fırsata çevirip evinin çatı katına atölye yaptı Kırşehirli ahşap ustası, atıl ürünlerden süs eşyaları yapıp hediye ediyor Merakla başladığı işte usta oldu

– Kırşehir’de kısıtlamaları fırsata çeviren eğitmen 49 yaşındaki Ergün Toprak evinin çatı katını atölyeye çevirdi. Atıl maddelerden süs eşyaları yapan ve yaptığı işlere komşularını da ortak eden Toprak, evinde de yaptığı süs eşyalarını kullanıyor.

Atölyesinin kuruluş aşamasını aktaran Ergün Toprak, “Atölyemi bir merakla oluşturdum. Çocukluğumdan beri içimde olan merak yansıdı. Herkes; tarla, bağ, bahçe gibi meraklara sahip; benim de ağaçlarla ilgili merakım vardı. Bu merakımı hayata evimin çatı katında geçirdim. Çatı katında bana ait olan kısımda küçük makineler aldım. Alamadığım makineleri de eş dost yardımı ile aldım” dedi.



Atölyeyi terapi merkezi olarak görüyor

Evinin çatı katında oluşturduğu atölyeyi kendisi için terapi merkezi olarak da gören Toprak, "Atölyem benim için küçük de bir terapi merkezi oldu. Korona virüs bizim için fırsat gibi oldu. İşimiz olmadığından atölyemde oyalanma fırsatı buldum. Yaşamın stresini ve kötü enerjiyi burada attım. Unuttum her şeyi, bizim için atölye bir terapi merkezi oldu” diye konuştu.



Atıl maddelerden oluşturduğu ürünleri hediye ediyor

Evinin çatı bölümünde oluşturduğu küçük atölyesinde yaptığı ürünleri satmadığını; eş, dost ve akrabaları ziyarete geldiğinde hediye ettiğini belirten Toprak, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Oluşturduğum ürünleri satmıyorum. Hobi amaçlı olduğundan eşimiz dostumuz geldiğinde bakıyor ve beğeniyor. Gözü kaldığında bende onlara hediye ediyorum. Sonrada oturup hediye ettiğim ürünün tekrarını yapıyorum”

Kırşehir’de Nasuhdede Mahallesi'nde ikamet eden Ergün Toprak, evli ve 3 çocuk babası. Mobilya dekorasyon ve iç tasarım mezunu olan Toprak, korona virüs salgını ile beraber vaktinin büyük bölümünü evinde ve atölyesinde geçiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.