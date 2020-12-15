Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi

DHA

Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü, olumsuz mevsim koşulları nedeniyle kuruyunca, göçmen kuşlar burada konaklamadan yollarına devam ediyor. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, "Seyfe Gölü kuş cennetimiz temmuz ayından bu yana maalesef kurudu. Gölün tamamen kuruması bizim için büyük bir tehlike" dedi.
Kırşehir'de önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, bu yıl olumsuz mevsim koşulları nedeniyle kurudu. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor.
'TEMMUZ AYINDAN BU YANA KURUDU'
Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çeriner, "Şu an göç tersine döndü. Buradan geçen kuşlar gölde su varsa konaklayıp dinleniyorlar, besleniyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Eğer gölde su yoksa konaklamadan, dinlenmeden, beslenmeden yollarına devam ediyorlar. Aralık ayının ortasındayız, Seyfe Gölü kuş cennetimiz, Temmuz ayından bu yana maalesef kurudu. Çok cılız yağışların dışında pek bir yağış almadık. Buradaki çözüm, yağışların etkin olması" dedi. 
'GÖLÜN TAMAMEN KURUMASI BÜYÜK TEHLİKE'
Gölün iyileştirilmesi konusunda önerilerde bulunan Çetiner, "Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Gölün kuruma olayı yıllardır var. Gölün tamamen kuruması bizim için büyük bir tehlike. Umudumuz sadece yağışlar. Bunu biz tasvip etmiyoruz. Yöreden alınan içme suları durdurulmalı. Orada yapılan tarım susuz tarıma yönlendirilmeli. Gerekirse oradaki ürün yelpazesi değiştirilmeli. Damlama sulama sisteminin hayata geçirilmesi gerekir. Küresel ısınma devam ettiği sürece tek çözüm Yamula Barajı'ndan o yöreye gelecek olan su. Onun haricindeki çözümler geçici çözüm. Siz aynı havzadan su alıp oraya vermeye kalkarsanız kısır döngü oluşur. Seyfe Havzası dışından gerekirse Kızılırmak´tan su alınarak gölün kuruduğu anlarda takviye edilmesinde fayda var. Bizim buradaki tek çabamız Seyfe Gölü kuş cennetinin korunması" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-12-15 13:06:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan Soylu’ya destek
YEREL HABERLER Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan ...
(Düzeltme) 8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı
YEREL HABERLER (Düzeltme) 8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; ...
8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı
YEREL HABERLER 8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi ...
Kırşehir’de karı koca evlerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırşehir’de karı koca evlerinde ölü bulundu
Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına katılıyor
YEREL HABERLER 45 ilden 100 sporcu Kırşehir'de, yüzme şampiyonasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X