KAEÜ’de “erken okuryazarlık” paneli yapıldı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde “Erken Okuryazarlık” konulu panel yapıldı.

Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Özel Eğitimde Erken Okuryazarlık” konulu panel düzenlendi. YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan panele konuşmacı olarak üniversite Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akdal katıldı. Özel eğitim ve erken okuryazarlık kavramlarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akdal, özel eğitimin özel gereksinimli çocukların sosyal ilişkilerini yürüten ve eğitim veren anlamlarına geldiğini söyledi. Normal gelişim gösteren çocukların dışındaki tüm çocukların özel gereksinimli çocuklar olduğunu anlatan Akdal, bu çocukların hepsinin özel eğitim kavramının içinde yer aldığını belirtti.

Özel eğitimin özel gereksinimli çocukların alacakları eğitimleri ve bu eğitimleri alacakları mekanları içinde barındıran bir kavram olduğunu da vurgulayan Akdal, özel eğitimin 06 yaş erken çocukluk dönemi ve 8 yaştan sonraki kısım olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Erken okuryazarlığın 06 yaş gurubu içinde yer aldığını dile getiren Akdal, erken okuryazarlığın hem normal gelişim gösteren çocuklar hem de özel gereksinimli çocuklar için önemli olduğunu söyledi.

Erken okuryazarlık kavramına değinen Akdal, “Kritik beceriler dediğimiz okuma becerisi, dil becerisi ile paralel ilerler. 06 yaş erken çocukluk döneminde kritik beceriler dediğimiz beceriler kazanılmamış ise ilerleyen dönemlerde bu becerilerin kazanılması çok zordur. Erken okuryazarlık becerileri çocukların ileriki hayatlarını da etkilediği için biz erken okuryazarlığı çok önemsiyoruz" dedi.

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