Kırşehir'de kaza 3 yaralı

Kırşehir'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre E.D., yönetimindeki 71 DK 851 plakalı otomobil ile Z.C.P.'nin kullandığı 40 EH 759 plakalı otomobil KayseriKırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda yağışında etkisi ile çarpıştı.
Kazada; otomobil ve kamyonetin sürücüleri ile birlikte otomobilde bulunan Y.E.Ş., yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.