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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

96 yaşında korona virüsü yendi

İHA

96 yaşında korona virüsü yendi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde yaşayan 96 yaşındaki Hayri Albayrak, korona virüs mücadelesini kazandı.
Gelini ve oğlunun korona virüs test sonucu pozitif çıkan Albayrak, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi aracılığı ile kontrol altına alındı.
Hayri Albayrak’ın salgınla ilgili şikayetlerinin başlaması üzerine Mucur Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı filyasyon ekibince takibe alındı. Erken dönemde ilaç tedavisi başlanan Albayrak, 96 yaşında korona virüsü yendi.
Hastane başvurusu olmadan süreci evinde geçiren ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince takip edilen hasta, ilaçlarını düzenli kullandığı, çocuklarının kendisine çok iyi baktığını, beslenmesine dikkat ettiğini belirtti.

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