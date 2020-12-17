96 yaşında koronavirüsü yendi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR´in Mucur ilçesinde 96 yaşındaki Hayri Albayrak, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

Mucur'da oturan Hayri Albayrak, 2 Aralık´ta halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. Albayrak'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Albayrak, evinde karantina altınaya alınarak, ilaç tedavisi gördü. 14 gün süren karantinanın ardından Albayrak, sağlığına kavuştu. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-12-17 14:14:59



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