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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, "Esnaf, korona virüs tedbirlerine uyuyor"

İHA

Vali Akın, "Esnaf, korona virüs tedbirlerine uyuyor"

Kırşehir Esnaf Odaları Birliğini ziyaret eden Vali İbrahim Akın, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbire esnafın uyduğunu görmenin memnuniyetinde olduğunu söyledi.
VAli Akın, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele etmekteyiz. İlimizde salgının yayılmasını önlemek adına kararlar alarak uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda, vakaların seyrine bağlı olarak esnaflarımızın faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararlar da alınmaktadır. Süreç tüm vatandaşlarımız açısından zor geçtiği gibi esnaflarımızı da etkilemektedir." dedi.
Devletin salgınla birlikte esnafa desteğini sürdürdüğünü belirten Vali Akın, açıklamasında; "Devletimiz bu süreçte esnafımıza destek olmaya devam etmektedir. Esnaflarımızın işyerlerinde alınan kurallara uyması pandemi sürecini daha çabuk atlatmamıza katkılar sağlayacaktır. Umuyorum ki aldığımız tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın ve esnafımızın duyarlılığı ile bu süreci en kısa sürede atlatır, salgından kurtulur ve normal hayatımıza döneriz." diye konuştu.
Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ise ziyarette yaptığı konuşmasında oda başkanlarıyla esnafların durumunu değerlendireceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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