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'İyi ki senin kızın oldum'

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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi.



AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 3 adayla birlikte görüşmeye giden Ünsal, Kırşehir tarihinde kadın il başkanı olarak bir ilke imza attı. 30 aday arasında yer almayan fakat STK görüşmelerinde koordinatörler tarafından tespit edilen Ünsal, Kırşehir Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürütüyordu. 20142019 yılları arasında AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin de meclis üyeliğini yapmıştı.

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