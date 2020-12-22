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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karakaya, “Dünya liderlik” çalıştayına katıldı

İHA

Rektör Karakaya, “Dünya liderlik” çalıştayına katıldı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, ‘Dünya liderlik’ çalıştayına katıldı.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen çalıştay online olarak yapıldı. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığında gerçekleşen çalıştayın ilkine bu alanda deneyimli 20 rektör katıldı. Kırşehir’de, 2015 yılında başlatılan kalite yolculuğunun kurum kültürü haline geldiğini belirten Rektör Karakaya, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2015 yılında başlatmış olduğu kalite yolculuğunu artık kurum kültürü haline getirdi. Kalite süreçlerinde önemli mesafeler elde edildi. Dünyayı anlayan ve takip eden, bireysel sorumluluklarının yanı sıra çağın getirdiği sorumlulukları yerine getirmeye çalışan, ülkesinin ve milletinin menfaatini düşünen, emeklerini faydaya dönüştürmeyi amaçlayan, okuyan, araştıran, sorgulayan ve günün gereklerini yerine getirmeye çalışan bireyler yetiştirmek için durmadan çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Çalıştay, dört ana bölümden oluşan kavramların anlatımları ile devam etti.

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