Vali Akın, Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Seyfe Gölü Havzasını gezerek incelemelerde bulundu.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner’in de eşlik ettiği inceleme gezisi, Vali Akın’ın bölgede yaşanan sorunları dinlemesi ile devam etti.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Çetiner’den edinilen bilgiye göre Vali Akın, gezi sonrasında; "Tanıtım merkezi Höyük arasındaki yola mıcır dökülme talimatı, Çavuşlar Mezarı denilen yerin etrafının çevrilerek güzel bir görüntü oluşturulması, Gümümüşkümbet köyü ile Seyfe arasındaki yol kenarına kaliteli ve büyük ağaç dikilmesi talimatlarını verdi.

Göle su takviyesi gerektiğinde suyun nereden ve nasıl aktarılacağı ise yerinde tespit edildi. Mevsimsel yağışların ardından göl kurumuştu.

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