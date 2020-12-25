Tente üzerinde intihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti

Kırşehir'de, tarihi çarşı tentelerine çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis tarafından ikna edilerek indirildi.
Alınan bilgiye göre, Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda C.Ö., tentelerin üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.Ö., polis ekiplerinin uğraşı sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.