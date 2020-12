KGK, korona virüs raporu hazırladı 2020’de 20 gazeteciyi korona virüsten kaybettik

Dünyayı etkisi altın alan Covid 19 pandemisinden en çok zarar gören meslek mensupları arasında Gazeteciler ilk sıralarda yer alıyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 2020 yılında korona virüs enfeksiyonuna yakalanan 300’den fazla gazeteciden 20’sinin yaşamını yitirdiği belirledi.

Dünyada ise kesin rakamlar tam bilinmemekle birlikte uluslararası kuruluşların derlediği bilgiler ışığında, 20 binden fazla gazetecinin korona virüse yakalandığı, bunlardan 600’ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 93 gazetecinin virüsten can verdiği Peru’nun ilk sırayı aldığı listede, Türkiye 20 gazetecinin vefatı ile dünyada 8’inci sırada yer alıyor.



Trükiye'de, korona virüs salgını nedeniyle; Hacı Bozkurt (Adıyaman – DHA), Ferhat Koç (Ankara – Milli Gazete), Hikmet Bakan (Van – ATV – Show TV), Yılmaz Tarancı (Diyarbakır – dokuzhaber), Cengiz Koncuk (Gaziantep – Amatörce Gazetesi), Ahmet Kekeç (İstanbul – Star), Hasan Can (TRT – Konya Ereğli), Süleyman Usta (Rize – Sarıyer Gazetesi, Çay TV), İbrahim Toru (Şanlıurfa – Kanal Urfa TV), İlhan Erk (Adana – Spor Yazarı), Tevfik Fazlı Doğan (Hatay – Zafer Gazetesi) Akif Çelik (Malatya – ASYMD), Yakup Kocabaş (Antalya Gazipaşa Gündem Gazetesi), Süleyman Şah Gökcan (Muğla Şah Medya) Hıdır Keleş (Kars Halk Gazetesi), Sabahattin Kaya (Mardin AA Ömerli MuhabiriR), Fethi Şimşek (Burdur Hürriyet Burdur FM) İsmail Has (Osmaniye Haber 80), Ahmet Özcan (Rize Ardeşenin Sesi) ve Muhammet Arbağ (Osmaniye TRT) hayatını kaybetti.

Salgının dünya sıralaması ise şöyle;

"Peru 93, Hindistan 51, Brezilya 43, Ekvador 41, Bangladeş 39, Meksika 33, ABD 25, Türkiye 20, Pakistan 12, Panama 11, İngiltere 10, Bolivya 9, Nijerya 8, Afganistan, Dominik, Honduras 7, Arjantin, Nikaragua, Venezuela 6, Kolombiya, Fransa, Rusya, İspanya 5, İtalya 4



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yazılı açıklamasında gazetecilerin en riskli meslek grupları arasında olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarından sonra tıpkı güvenlik güçleri ve kurye vb lojistik işler yapanlar gibi gazeteciler de sahada çalışmak, haber kovalamak ve toplumsal görevini yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle, sadece Ankara gazetecilerinin öncelikle aşılanması yetmez, tüm gazetecilerin aşılanma programında öncelikli olmasını talep ediyoruz. Kaldı ki, 2020 yılında kaybettiğimiz gazetecilerin büyük çoğunluğu Anadolu’da görev yapan gazetecilerdir. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

