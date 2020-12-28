KGK, korona virüs raporu hazırladı 2020’de 20 gazeteciyi korona virüsten kaybettik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KGK, korona virüs raporu hazırladı 2020’de 20 gazeteciyi korona virüsten kaybettik

İHA

KGK, korona virüs raporu hazırladı 2020’de 20 gazeteciyi korona virüsten kaybettik

Dünyayı etkisi altın alan Covid 19 pandemisinden en çok zarar gören meslek mensupları arasında Gazeteciler ilk sıralarda yer alıyor.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 2020 yılında korona virüs enfeksiyonuna yakalanan 300’den fazla gazeteciden 20’sinin yaşamını yitirdiği belirledi.
Dünyada ise kesin rakamlar tam bilinmemekle birlikte uluslararası kuruluşların derlediği bilgiler ışığında, 20 binden fazla gazetecinin korona virüse yakalandığı, bunlardan 600’ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 93 gazetecinin virüsten can verdiği Peru’nun ilk sırayı aldığı listede, Türkiye 20 gazetecinin vefatı ile dünyada 8’inci sırada yer alıyor.

Trükiye'de, korona virüs salgını nedeniyle; Hacı Bozkurt (Adıyaman – DHA), Ferhat Koç (Ankara – Milli Gazete), Hikmet Bakan (Van – ATV – Show TV), Yılmaz Tarancı (Diyarbakır – dokuzhaber), Cengiz Koncuk (Gaziantep – Amatörce Gazetesi), Ahmet Kekeç (İstanbul – Star), Hasan Can (TRT – Konya Ereğli), Süleyman Usta (Rize – Sarıyer Gazetesi, Çay TV), İbrahim Toru (Şanlıurfa – Kanal Urfa TV), İlhan Erk (Adana – Spor Yazarı), Tevfik Fazlı Doğan (Hatay – Zafer Gazetesi) Akif Çelik (Malatya – ASYMD), Yakup Kocabaş (Antalya Gazipaşa Gündem Gazetesi), Süleyman Şah Gökcan (Muğla Şah Medya) Hıdır Keleş (Kars Halk Gazetesi), Sabahattin Kaya (Mardin AA Ömerli MuhabiriR), Fethi Şimşek (Burdur Hürriyet Burdur FM) İsmail Has (Osmaniye Haber 80), Ahmet Özcan (Rize Ardeşenin Sesi) ve Muhammet Arbağ (Osmaniye TRT) hayatını kaybetti.
Salgının dünya sıralaması ise şöyle;
"Peru 93, Hindistan 51, Brezilya 43, Ekvador 41, Bangladeş 39, Meksika 33, ABD 25, Türkiye 20, Pakistan 12, Panama 11, İngiltere 10, Bolivya 9, Nijerya 8, Afganistan, Dominik, Honduras 7, Arjantin, Nikaragua, Venezuela 6, Kolombiya, Fransa, Rusya, İspanya 5, İtalya 4

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yazılı açıklamasında gazetecilerin en riskli meslek grupları arasında olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarından sonra tıpkı güvenlik güçleri ve kurye vb lojistik işler yapanlar gibi gazeteciler de sahada çalışmak, haber kovalamak ve toplumsal görevini yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle, sadece Ankara gazetecilerinin öncelikle aşılanması yetmez, tüm gazetecilerin aşılanma programında öncelikli olmasını talep ediyoruz. Kaldı ki, 2020 yılında kaybettiğimiz gazetecilerin büyük çoğunluğu Anadolu’da görev yapan gazetecilerdir. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılında köy yolları için 13 milyon lira harcama yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir İl Özel İdaresi, 2020 yılında köy yolları ...
Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi Kırşehir'de vaka sayıları 4'te 1 oranında düştü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi Kırşehir'de ...
Küçük esnaf vatandaşın destek açıklamalarının alışverişe yansımasını bekliyor
YEREL HABERLER Küçük esnaf vatandaşın destek açıklamalarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X