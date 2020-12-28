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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı

İHA

Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Kırşehir Belediyespor teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “ Teknik Direktörümüz Gürses Kılıç ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.” denildi.
Yeşil Beyazlı kulüpten yazılı açıklama şöyle;
“Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugünde yollarımız ayrıldı. Gürses Kılıç ve teknik ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kırşehir Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız.”ifadeleri kullanıldı.

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