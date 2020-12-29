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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP’İ anlattı

İHA

Rektör Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP’İ anlattı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP’İ anlattı.
Online olarak gerçekleşen toplantı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile ilgili Karakaya sunum yaptı.
2015 yılında fikir olarak ortaya çıkan AYDEP’in gelişim süreci ve bugün kullanım alanlarına dair açıklamalarda bulunan Rektör Karakaya, AYDEP sisteminin işleyişi hakkında Başkan Saraç’a bilgi verdi.
Pandemi döneminde uzaktan eğitimin önem kazanması ile birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bu süreci kontrol altında tutarak öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam etmesini sağladıklarını kaydeden Rektör Karakaya, “Fiziksel eğitimin yapılmasının mümkün olmadığı bu dönemde öğrenci ile öğretim elemanı arasında AYDEP sayesinde önemli bir bağ kurduk. Öğrencilerimiz bu dönemde eğitimlerine kesintisiz olarak devam etti. Yükseköğretim sistemine kalite getirmek için 2015 yılında Eğitim Fakültemiz tarafından pilot olarak uyguladığımız AYDEP, bugün uzaktan eğitim sistemine bir model haline geldi. Korona virüs salgını nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde kullanılan AYDEP ile birlikte üniversitemizin misyonuna yönelik bir amacı gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz.”dedi.
AYDEP’in üniversite için çok önemli bir proje olduğunu anlatan Rektör Karakaya, sunumunda AYDEP’in işlevleri, ilkeleri ve katkılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Eğitim süreçlerinin izlenmesinin ve kayıt altında bulunmasının önemine değinen Rektör Karakaya, AYDEP ile yeterliğe dayalı öğrenme, kazanım odaklı değerlendirme, yeterliğe dayalı program geliştirme ve nitelikli eğitim sunma amacında olduklarını belirtti.

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