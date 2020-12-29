Esnaf Odaları Birliği, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kira ve hibe yardım şartlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklamada bulunan birlik başkanı Öztürk, "Bu destekten oda kaydı olan tüm basit usul vergi mükellefi esnafı yararlanacaktır. EDevlet üzerinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, Ocak ayının ilk haftası başlayacaktır. Başvuru süresi uygulama başladıktan sonra en az 10 gün olacak. 14.12.2020'den önce vergi mükellefi olmak gerekmektedir. Kiraya verenin bilgileri, adres, kira tutarı gibi bilgiler bildirileceğinden 2021 yılını kapsayan kira sözleşmesi düzenlenmiş olmalıdır.

Başvuruya red gelirse 15 gün içinde itiraz hakkı mevcut olacak itirazlar yeniden incelenecek. Destek ödemesi işyeri sahibi esnafın belirteceği şahsi banka hesaplarına yapılacak. Destekten hatalı veya yersiz yararlananlardan faiziyle geri tahsil edilecek. Başvurular edevlet sistemi üzerinden edevlet şifresi ile yapılacağından edevlet şifresi olmayanların bir an öce edevlet şifrelerini PTT şubelerinden almaları gerekmektedir."ifadelerine yer verdi.

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