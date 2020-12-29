Beden eğitimi öğretmeninin keşfettiği Muhammet Enes, 2 yıldır Türkiye şampiyonu



ABDURRAHMAN DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de beden eğitim öğretmeninin 3 yıl önce keşfedip atletizme yönlendirdiği 14 yaşındaki Muhammet Enes Kılıç, yüksek atlamada 2 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kılıç´ın 2021 yılındaki hedefi ise Avrupa şampiyonu olmak.

Kırşehirli Muhammet Enes Kılıç, 2017 yılında beden eğitim öğretmeninin önerisiyle Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya ile tanıştı. Haftanın 6 günü 3 saat süreyle aksatmadan antrenman yapan Kılıç, 2019 ve 2020 yıllarında U-14 yaş kategorisinde yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya, "Muhammet Enes, 2017 yılında bana bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Yetenekli olduğunu da o zamanlar gördük ve Muhammet Enes´i yüksek atlama branşına başlattık. 2019 yılının U-14 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 2020 yılında U-14 yaş kategorisinde 1.58 atlayarak yine Türkiye şampiyonu oldu. 2´nci ile arasında 23 santimetre fark var. 2019 VE 2020 yılında Milli Takım kampına davet edildi. 2021 yılında U-16 Türkiye şampiyonasında yarışacak. İlerleyen zamanlarda Muhammet Enes´e çoklu branşta düşünüyoruz." dedi.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Kılıç´ın Fenerbahçe Kulübü'nden teklif aldığını söyleyen Gökkaya "Günde 3 saat yılmadan antrenmana geldi. Önümüzdeki yıllarda Milli Takımı temsil edecek, sonrasında da hedefimiz inşallah olimpiyatlarda yarışabilmesi. 2021 yılının U-16 yaş kategorisinde yüksek atlayacak" ifadelerini kullandı.

Muhammet Enes Kılıç ise, "U-14 yaş kategorisinde bulunuyorum. 20192020 yılının Türkiye şampiyonu oldum. Milli Takım kampına davet edildim. 2017 yılının Kasım ayında spora başladım. Haftanın 6 günü spor yapıyorum. Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim olimpiyat şampiyonluğuna katılmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-12-29 15:02:56



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