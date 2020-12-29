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Kırşehir Belediye spor, kendi sahasında 9 puan kaybetti Teknik Direktörle yollarını ayıran takıma Ali Uçar hocalık yapacak

İHA

Kırşehir Belediye spor, kendi sahasında 9 puan kaybetti Teknik Direktörle yollarını ayıran takıma Ali Uçar hocalık yapacak

Kırşehir Belediyespor takımı, Teknik Direktörü Gürses Kılıç'la yollarını ayırmasının ardından deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını yardımcı hoca Ali Uçar gözetiminde yaptı.
Sahasında oynadığı 9 maçın 1'ini kaybederek 3 maçta berabere kalan takım, 2. ligde de favori takımlar arasında görülüyor. 2. Lig kırmızı gurupta yer alan yeşil beyazlı ekip 30 puanla 4. sırada yer alıyor.
Deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor müsabakası için taktik ağırlıklı idman çalışmasını yardımcı antrenör Ali Uçar gözetiminde yapan takım 3 puanla şehre dönüp şampiyonluk yolunda yara almamak istiyor. Kırşehir Belediyespor yönetimi için Serik Belediyespor maçı dönüm noktası olarak görülürken rakip ligde 8. sırada 25 puanda yer almakta. Kırşehir spor camiasında takımın sahasında oynadığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları ve teknik direktör Gürses Kılıç'ın oyuncu tercihlerinin yolların ayrılmasında da birincil etken olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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