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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes evinde, onlar mesaide

İHA

Herkes evinde, onlar mesaide

Kırşehir’de, kısıtlamaların başlaması ve yeni yılın ilk gününde insanlar istirahatte iken onlar mesai yapıyor.
Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda ki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kırşehir'in sokaklarındaki mesailerinde de, şehrin temizliği için çalışıyor. Temizlik görevlisi Erbay Tahtacı, “Yeni yılın ilk gününde görevimiz başındayız. Belediye ekibi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk günde başlamış olan çalışmamız son güne kadar devam edecek” dedi.
Şenol Çoban ise insanların maskelerini sokaklar yerine çöp tenekelerine atmalarını istedi. Çoban açıklamasında, “Temizlik yapıyoruz ama insanımız hala maskelerini çöp kutuları yerine yerlere atıyor. Araç ve insanlar olmadığından işimizi daha temiz şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Temizlik görevlilerinin yanı sıra fırıncılar da vatandaşın mağdur olmaması için aktif mesailerini sürdürdü. Fırıncı Mehmet Raşit Akyüz, “Kısıtlama da vatandaşın mağdur olmaması işin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekmek üretimi kısıtlama boyunca aksatmasan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kırşehir polisi de kentin farklı noktalarında denetimler yaparak, kısıtlamayı ihlal eden şahıslara ceza yazıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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