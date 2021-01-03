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Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

DHA

Kırşehir'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA) KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Taner Özdoğan (54) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Taner Özdoğan idaresindeki 44 LY 333 plakalı TIR, İnanç mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cenazesi, Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2021-01-03 16:02:09

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