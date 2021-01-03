Kırşehir'de kaza 1 ölü

Kırşehir'de tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Kayseri'den Ankara istikametine giden Taner Ö. (54) idaresindeki 44 LY 333 plakalı tır, Mucur ilçesi İnanç mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücü
Taner Ö., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Özdoğan'ın cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.