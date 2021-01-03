Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesinde şüpheli 8 kişi tutuklandı (2)

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık araziye gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen genç kızın ailesinden V.İ., K.İ., R.İ., R.İ., R.İ., B.İ., H.S. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilirken konuşan ve öldürülen genç kadının annesi olduğu öğrenilen R.İ., "Cezam ne varsa cezamı çekerim. Pişmanım. Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Paşa yaptı" dedi. Öte yandan mahkemede ifadeleri alınan 8 sanığın cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdükleri öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Özer KAYA
2021-01-03 20:38:12
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