Kırşehir Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser operasyonu yapıldı.
Yapılan operasyonda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 113 adet sikke, 8 adet yüzük ve 29 adet obje ele geçirildi.
Araçta bulunan M.B., A.E. ve O.Ç. isimli şahıslar göz altına alındı. İfadelerinin ardından şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.