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Kırşehir'de eşi ile öldürülen gencin babası: Oğluma 'sakın gitme' dedim

DHA

Kırşehir'de eşi ile öldürülen gencin babası: Oğluma 'sakın gitme' dedim


Olcay DÜZGÜNAbdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, geçen 15 Aralık'ta evlendiği eşi Vildan Çelik ile birlikte onun ailesi tarafından öldürülen Osman Çelik'in babası İsmail Çelik, "Oğlum barışmak için gideceğini söyleyince 'sakın gitme' dedim; ancak beni dinlemedi" dedi.
Kırşehir'de 15 Aralık'ta Vildan Çelik ile evlenen su tesisatçısı Osman Çelik'ten haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan Çelik'in cesetleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çiftin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve halasının oğlu Berhuda İ. tutuklandı. 
'BARIŞMA' BAHANESİ İLE ÇAĞIRILMIŞ
Yapılan incelemede, İnce ailesinin, evden kaçıp, İsmail Çelik ile evlenen kızlarını barışma bahanesi ile çağırdıkları öğrenildi. Eve gelen Vildan Çelik'in, ailesi tarafından darp edildiği, ardından baskıyla Osman Çelik'i arayıp yine 'barışma' bahanesi ile eve çağırmasını istediği belirlendi. Eve giden Osman Çelik'in, eşi ile birlikte bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldükleri saptandı. 
'BİRBİRLERİNİ SEVİYORLARDI'
Yaşanan acı olay sonrası Osman Çelik'in babası İsmail Çelik, DHA'ya konuştu. Osman Çelik, "Oğlum Osman ile gelinim Vildan'ın nasıl tanıştığını bilmiyorum. Yaklaşık 2 ay önce oğlum ile Vildan birlikte Antalya'ya kaçtılar. Birbirlerini seviyorlardı. Su tesisatçısı olan Osman, beni arayarak Antalya'da işe girdiğini söyledi. Geçen süreçte Vildan'ın annesi Kadriye İnce ile ablası Hatice S., kızlarını arayarak, babalarının rahatsızlandığını, barışmak istediklerini söylemiş. Sonrasında oğlum beni arayarak 'baba kız tarafı barışmak istiyormuş' dedi. Ben de 'oğlum sakın gitme' dedim. Ancak oğlum beni dinlemedi" dedi.
'OĞLUM BARIŞMA ÜMİDİYLE EVE GİTMİŞ'
Olayın yaşandığı eve ilk gelininin gittiğini kaydeden İsmail Çelik, "Vildan'a baskı yaparak, barışma bahanesiyle oğlumun da eve gelmesini istemişler. Oğlum da barışma ümidiyle eve gitmiş. Sonrasında da maalesef acı olay gerçekleşti. Bizler çocuklarımızdan haber alamayınca jandarmaya bilgi verdik. Sonrasında evlatlarımız toprağa gömülü bulundu. Acımız çok. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Cenazelerin otopsisi sonrası gelinim Vildan'ı da almak istedim; ancak nüfus cüzdanı yenilenmediği için soy isim farklı olunca vermediler. Bizde oğlumuzu toprağa verdik. Ben bu katil zanlılarının en ağır cezayı almalarını istiyorum. Adaletimize güveniyorum" diye konuştu.      DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR
2021-01-05 12:44:15

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