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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’de yabancı öğrenci sayısı bin 828’e ulaştı

İHA

KAEÜ’de yabancı öğrenci sayısı bin 828’e ulaştı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde yabancı öğrenci sayısı bin 828’e ulaştı.
‘İnsan odaklı üniversite anlayışı’ ile üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bulunduğu yabancı uyruklu öğrenci sayısı artış gösteriyor. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte üniversite, 30 ülke ile daha temas kurdu. Tıp Fakültesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere hemen her fakülteyi tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili işlemler üniversite Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülüyor.
Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulunan Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erman Akıllı, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede sorunsuz bir eğitimöğretim dönemi geçirmeleri için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini söyledi.
Sürekli artış gösteren yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ise gelişmelerin uluslararasılaşma açısından çok önemli olduğunu belirtti. Rektör Karakaya açıklamasında; “Bizim amacımız Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine yetişmiş ve faydalı bireyler olarak dönmeleridir. Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim kültür elçilerimizdir. Onlar ülkemizde bulundukları sürece Anadolu medeniyetinin tarihini ve köklerini öğrenerek bu değerleri kendi ülkelerine de taşıyacaklar. “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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