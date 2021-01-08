Kaman ilçesinde 2 kişinin öldüğü evde yangın

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 2 kişinin öldürüldükten sonra boş bir arazide gömüldüğü evde yangın çıktı.
Geçtiğimiz hafta Osman Ç., birlikte toprağa gömülü bulunan Vildan İ.'nin ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evin bir kısmı ise çöktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.