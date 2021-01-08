Kırşehir’de, DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişiden 8’i tutuklandı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu 26 kişinin yakalanması için operasyon başlatmıştı. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonda aralarında bölge sorumlusu, asker, polis, ganimet sorumlusu, maaş sorumlusu, operasyon görüntüleme sorumlusu, hutbe ve vaaz sorumlusu, telsiz frekans sorumlusu ile hemşirenin de olduğu 24 kişi yapılan operasyon sonucunda ikametlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adli mercilere sevk edildi. Mahkemece yabancı uyruklu 24 kişiden 8’i tutuklandı.

Öte yandan 2 kişinin ise aranması hala devam ediyor.

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