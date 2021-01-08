Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı (2)

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8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir´de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 24 kişiden 8 tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-01-08 23:17:48



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