Polis, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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Kırşehir'de polis, yaban hayvanlarını korumak için doğaya yem bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaban hayatta yaşayan hayvanlar için yem bıraktı. Polis, şehirde dağlık alanlarda yaşayan doğa hayvanları ve kuşları unutmadı. Mama ve yemler, hayvanların yaşadığı bölgelere dağıtıldı.

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