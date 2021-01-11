Kırşehir’de okullarda İstiklal Marşı heyecanı

– Kırşehir’de, bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı heyecanı merkez Yunus Emre Ortaokulu ve online sistemde yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in katılımıyla Yunus Emre Ortaokulunda bayrak töreni ve İstiklal Marşı heyecanı yaşandı.

İl genelinde ise öğretmenler okullarda ve evlerinde online ders verdikleri öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okudu.

Çocukları özlediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz açıklamasında; “İstiklal Marşı için okullara geldik. Özledik öğrencilerimizle bir arada olmayı, sürece genel bakıldığında ülkemiz uzaktan eğitimi dünya genelinde yapan ülkeler arasında en iyi yapan ülkeler halinde oldu. Çocuklarla bir arada olamamak bizleri hakikaten yoruyor.” dedi.

Okula deneme sınavı kitapçığı almak için gelen ve İstiklal Marşında da okul bahçesinde katılan Kürşat Sarı adlı öğrenci ise okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini İstiklal Marşı söylemek için geldiği okulda mutlu olduğunu belirtti.

İl genelinde öğretmen ve öğrenciler evlerinde online derslerde İstiklal Marşı heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde ve çevrede bulunan vatandaşlarda marş sesini duyunca saygı duruşunda bulundu.

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