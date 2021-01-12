Şampiyon sporcu son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden başarılı sporcu son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş, Mucur ilçesi Kurugöl köyünde direkte meydana gelen arızayı tamir ederken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Aktaş için İl Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü öz geçmiş yayınladı. İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, sporcu Aktaş'ın başarılarından bahsetti. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "2002 doğumlu genç sporcularımızdan Kerem Aktaş, vefat etmiştir. Sporcumuz Kerem Aktaş çok sevdiği spor olan Okçuluk sporuna 2014 yılı lise ikinci sınıfta iken bir yaz spor okulunda tanıştı. Ekonomik durumu iyi olmayan Kerem Aktaş efendiliğiyle ve yeteneğiyle çok sevdiği okçuluk sporunda bir çok Türkiye şampiyonluklarına katıldı. En son Antalya ilinde düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonasında takım arkadaşı Betül Demirbaş ile birlikte Türkiye'nin okçuluk branşında büyük kulüpleri olan Okçuluk Vafkı ve Demka gibi kulüplerin sporcularını eleyerek Türkiye dördüncüsü olmuşlardı" denildi.

Genç yaşta hayata veda eden Kerem Aktaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Aşıkpaşa Mezarlığına defnedildi.

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