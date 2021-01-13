Jandarmadan tarihi eser operasyonu

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser operasyonu yaptı.

İstihbarat çalışmaları neticesinde, yapılan operasyonda Ü.T ve S.E isimli kişilerin üstünde ve evlerinde yapılan aramada; (33) adet sikke, (11) adet obje, (1) adet bileklik, (4) adet yüzük, (1) adet kartal figürlü heykel ve (1) adet el dedektörü ele geçirildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

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