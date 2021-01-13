AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Sözde ifadesi ile içindekileri dışarı vuruyorlar”

– Partisinin Kırşehir 7. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, muhalefete tepki göstererek, “Sözde ifadesi ile içindekileri dışarı vuruyorlar” dedi.

AK Parti Kırşehir 7. Olağan kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı yayın katılımıyla yapıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde partililerin yoğun katılımları ile yapılan kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, eski Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç, eski AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan, Abdullah Çalışkan, kongrede aday gösterilen il başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ‘Sözde’ ifadesi ile muhalefetin içindekileri dışına vurduğunu söyledi. Sarıeroğlu, “Sözde ifadesi ile gazeteci diye yıllardır ortada dolaşanların nasıl vatandaşların zarara kayba uğramasından medet umduklarına da şahit oluyoruz. Bunlar içlerindeki ifadelerin dışa vurumu dile gelmesi ve söze dökülmesi anlamına geliyor” dedi.

Sarıeroğlu, bir kısım siyasi kesimin pandemide kayıpların daha çok olmasını istediğini, Avrupa’daki hastanelerdeki görüntülerin Türkiye’de görülmesi için el oluşturup beklenti içinde olduklarına şahit olduklarını anlatarak, "Tahammül edememe durumlarının en son aşamaya geldiğini görüyoruz. Bunun yüzünden işte şu son dönemdeki, gördüğümüz tablolara siyasetçi olarak hele de bir kadın siyasetçi olarak hicap duyduğum durumlarla karşı karşıya olduğumu ifade etmek isterim” diye konuştu.

"Türk ve Dünya siyasi tarihinde girdiği her seçimden başarı ile çıkmış bir lidere sahibiz" diyen Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Recep Tayyip Erdoğan'ın, girdiği seçim demokratik seçimdir, aldığı her oy vatandaşın gönlünden gelerek verdiği oydur. Bu durumu kabul edemeyen ve sindiremeyenler, sandıkta bir türlü başarı elde edemeyenler milletin gönlüne bir türlü giremeyenlerin çalışmak ve gayret etmek yerine çamur attıklarına şahit oluyoruz.



Taciz, istismar ve tecavüzlerin yaşandığı CHP var

Taciz, istismar ve tecavüzlerin üstünü kapamak için Cumhurbaşkanımıza, çamur siyaseti ile saldıran bir CHP Genel Başkanı var. Türkiye; böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Nede CHP Seçmeni böyle bir genel başkanı hak ediyor. Sorunlara çözüm üretmeyen çamur ve iftira atan siyaset anlayışının kimseye verecek bir şeyi yoktur.”

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