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AK Partili Sarıeroğlu: Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu ülkeye hakarettir

DHA

AK Partili Sarıeroğlu: Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu ülkeye hakarettir


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu ülkeye hakarettir. Milletimizin iradesini yok saymaktır" dedi.
AK Parti Kırşehir 7'nci Olağan Kongresi, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Sarıeroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu ülkeye hakarettir. Milletimizin iradesini yok saymaktır. Aldığı her oy meşru, halkımızın, vatandaşımızın gönlünden vererek vermiş olduğu bir oydur. Ben inanıyorum ki, vatandaşlarımız Cumhur İttifakı'na vereceği destekle inşallah en büyük cevabı verecektir" dedi.
'TACİZLERİN, İSTİSMARIN YAŞANDIĞI BİR CHP VAR'
CHP'yi eleştiren Sarıeroğlu, "Bir taraftan CHP içerisinde utanarak da söylüyorum; tacizlerin, istismarın yaşandığı bir CHP var. Bunların üzerini örtmek, kapamak için sayın cumhurbaşkanımıza gerçekten çirkin şekilde saldıran bir CHP Genel Başkanı var. Ne Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak ediyor ne de CHP seçmeni böyle bir genel başkanı. Siyasetin, belli bir seviyede yapılması lazım. Ülkemiz ve halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Muhalefetin de en iyisini ve güzelini hak ediyor. Bu, ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir kazanç olur. Hiçbir projesi olmayan, soruna çözüm üretmeyen, sadece çamur, iftira atan, yalan söyleyen bir siyaset anlayışının hiç kimseye verecek hiçbir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı.
DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2021-01-13 18:01:24

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