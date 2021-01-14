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Kırşehir’de, sağlık personelinde aşılama başladı İlk aşıyı İl Sağlık Müdürü Ali Bulut yaptırdı

İHA

Kırşehir’de, sağlık personelinde aşılama başladı İlk aşıyı İl Sağlık Müdürü Ali Bulut yaptırdı

– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunun korona virüs için aşı onayı vermesinin ardından Kırşehir’de, ilk aşı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giderek intaniye servisinde kurulan aşı odasında aşı oldu.
Korona virüsten kurtulma yolunun aşı olduğunun bilimsel olarak bilindiğini belirten İl Müdürü Bulut, “Sağlık Bakanının ilk aşıyı olması ile birlikte bizde aşı çalışmalarına başladık. İlk etapta sağlık çalışanları özel sektör dahil 4 bin 400 adet aşıyı yapacağız. Bilim Kurulunun yayımladığı sıralamayla bize gelindikçe biz aşılama yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Aşıların yan etkilerinin olabileceğini anlatan Dr. Bulut, “Bütün aşıların yan etkileri olabilir. Gördüğümüz yan etkiler aşılarda geçicidir ve önemli değildir. Korona virüs aşısıyla alakalı yan etki profilinde diğer aşılanlardan farklı bir etki ise beklemiyoruz. Göreceğimiz yan etki; kolda kızarıklık, ufak ağrı bekliyoruz. Çok nadir oranda ise ileri etki beklenmekte” diye konuştu.

Kısıtlamalar vakalar arttığı için yapıldı
Kısıtlamaların vaka sayısındaki düşüş oranı üzerine yöneltilen soruya İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, kısıtlamalar vaka sayılarının artması üzerine kısıtlamaların yapılması gerektiğini belirtti.
Bulut, açıklamasında, “Kısıtlama kararlarının ardından Kırşehir’de hızlı bir şekilde vaka sayıları aşağılara indi. Ağır vaka sayısında da kısıtlamalarla birlikte düşüş oldu. Hastane yükü ise yüzde 7080 oranında azalma gösterdi. Kısıtlamalar yerinde oldu.”ifadelerini kullandı.
Yapılan ilk aşının ardından periyodik şekilde sağlık personeli aşılanıyor.

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