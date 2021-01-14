Kırşehir'de, sağlık çalışanlarına aşılama başladı



Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, CoronaVac aşısının ilk etabı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarına aşı uygulandı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut'ta hastaneye gelerek aşı yaptırdı. Aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bulut, "İlk aşılama çalışmalarımıza başladık. İlk etapta özel ve resmi kurumlardaki tüm sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız, onların yanlarında çalışanlar dahil 4 bin 400 aşı yapacağız. Daha sonra da Bilim Kurulu'nun verdiği sıralamayla aşıya devam edeceğiz. Diğer aşılardan farklı bir yan etki beklemiyoruz. En fazla görebileceğimiz yan etki kolda kızarıklık, ufak tefek ağrılar. Aşı olmanın riski ile hasta olmanın riskini kıyaslarsak hiç düşünmeden aşı olmamız gerektiği çok net ortadadır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-01-14 14:12:34



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