Kırşehir'de, evinin çatısındaki kiremitleri onarırken düşen kişi yaralandı

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Kırşehir'de, evinin çatısının kiremitlerini onarmak isterken düşen kişi yaralandı.

Merkez Hızırağa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evinde yaşayan A.Ş., (63), çıktığı çatıda yağmur nedeniyle kontrolünü kaybederek düştü. Yakınları ve çevrede bulunanların haber vermesi ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili bölgede inceleme başlattı.

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