Sağlık Çalışanları Derneğinden ’Aşı Olun’ Çağrısı

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden aşı olunması çağrısı yaptı.

Yavuz, kendisinin de aşı olduğunu belirterek endişelerin ortadan kalkması gerektiğini aktardı. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan dernek başkanı Yasin Yavuz’un açıklaması şöyle; "Bazı arkadaşlarımızın aşı hakkında endişeleri olabilir, bu gayet normal. Ancak aşısız korona virüs’ e yakalanma riskinizi yakalandığınızda kendinize ve çevrenizdeki insanlara verebileceğiniz zararı da lütfen hesaba katın. Bilim insanlarımızın onayladığı devlet büyüklerimizin yaptırdığı bir aşıdan bahsediyoruz. Bu yüzden normal hayata dönüşümüzün hızlanması için çok önemli bir yeri olan aşı uygulamasını mutlaka yaptırmanızı tavsiye ediyoruz."

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumunun korona virüs için aşı onayı vermesinin ardından Kırşehir’de, ilk aşı İl Sağlık Müdürü Ali Bulut’un da katılımı ve ilk aşıyı olması ile 2 gün önce başlamıştı.

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