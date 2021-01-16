Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

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Kırşehir'de, İstanbulCizre seferini yapan otobüsün şoförü Kırşehir Şehirler Arası Otobüs Terminalinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Cizre'ye doğru yola çıkan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Kırşehir'de mola verdi. Geceden itibaren sırtında ağrı olduğunu söylediği öğrenilen şoför Nihat T. (51), molada otobüsün en arkasındaki koltuğa geçerek dinlenmek istedi. Bir süre sonra yedek şoför otobüsün hareket saatinin geldiğini bildirmek için Nihat T.'nin yanına gitti. Şoförün hareketsiz yattığını gören yedek şoför, 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin Nihat T.'nin yitirdiğini belirlemesi sonrası şoförün cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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