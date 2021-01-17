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Kırşehir'de deve kuşu yetiştiricisi: Siparişlere yetişemiyoruz

DHA

Kırşehir'de deve kuşu yetiştiricisi: Siparişlere yetişemiyoruz


Kırşehir'de deve kuşu yetiştiricisi: Siparişlere yetişemiyoruzKIRŞEHİR'de yaşayan Hacı Gedikaslan (70), 26 yıldır deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor. Çok sayıda deve kuşu siparişi aldığını söyleyen Gedikaslan, "Çiftlik kuracağım' diyerek yüksek taleple gelenler var. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.
Kaman ilçesi Çağırkan Köyü'nde yaşayan Hacı Gedikaslan, 26 yıl önce Güney Afrika'dan 10 tane deve kuşu getirtti. Deve kuşları için çiftlik kuran Gediksaslan, o denemde yetiştiriciliğe başladı. O günden bu yana deve kuşu yetiştiren Gedikaslan, hayvanları iç piyasaya satıyor. Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan buyana devam ediyoruz. Şuanda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz. Şuanda elimizde 14 tane deve kuşu var. Tabi bu rakam sürekli değişiyor. İnsanların bu hayvana talebi gayet iyi. Çok talep var. Sipariş alıyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz. Bu işi yapan başka arkadaşlardan temin etmeye çalışıyoruz" dedi.
'SEKTÖRE İLGİ VAR'
Türkiye'de deve kuşu yetiştiricisinin fazla bulunmadığını belirten Gedikaslan, "Bu işi Türkiye genelinde yapan 3-4 kişi var. Diğerleri 1-2 tane alarak amatörce evlerinin bahçesinde besliyor. Bu hayvanların yumurtlaması mart ayında başlıyor, eylül ayına kadar devam ediyor. Bir deve kuşu 6 ayda 60 ile 80 arasında yumurta yapıyor. Tabi iklim şartları uygun olursa bu rakam 100'ü de bulabiliyor. Yumurtanın ağırlığı ortalama 1 kilo 700 gram civarında oluyor. Biz bu yumurtaları kuluçkalık olarak değerlendiriyoruz. Kuluçka makinelerinde yavru üretmeye çalışıyoruz. İsteyen vatandaşlara da damızlık yavru olarak satıyoruz. Şuanda genelde hayvanat bahçelerinden gelen talepler var. Amatörce 3-5 tane isteyen vatandaşlar var. 'Çiftlik kuracağım' diyerek yüksek taleple gelenler var. Bu sektöre epey bir ilgi var" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
-Deve kuşlarından görüntü
-Hacı Gedikaslan ile röportaj
-Genel detay
Süre:4.47 Boyut:577 MB
Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Abdurrahman DULKADİR
2021-01-17 14:22:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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