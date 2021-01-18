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Kırşehir’e yeni devlet hastanesi yapılıyor AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli: “Hastane, modern donanımı alanındaki son teknolojik yeniliklere sahip araç gereciyle sağlık alanında en iyi hizmeti sunacaktır”

İHA

Kırşehir’e yeni devlet hastanesi yapılıyor AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli: “Hastane, modern donanımı alanındaki son teknolojik yeniliklere sahip araç gereciyle sağlık alanında en iyi hizmeti sunacaktır”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 400 yataklı yeni devlet hastanesinin 2021 Yılı Yatırım Programına alındığını belirtti. Milletvekili Kendirli, Kırşehir’de de 400 yataklı yeni devlet hastanesi işi olmak üzere eğitimden yükseköğretime, ulaştırmadan tarıma, madencilikten altyapı ve turizme kadar pek çok alandaki birçok proje ve yatırımın da programa dahil edildiğini söyledi. Ekonomilerin küçüldüğü bir dönemde yatırımlara devam edildiğini ifade eden Kendirli, “400 yataklı yeni devlet hastanemiz Kırşehir’e hayırlı olsun. Programa alınan yatırımlarla Türkiye’yi geleceğe hazırlarken, karşılaşılacak her musibete karşı da hazırlık yapmış oluyoruz. Engellemesine ve karşı çıkılmasına rağmen AK Parti yatırımlarına devam edecek . Biz yaptıkça karşı çıkan, inşa ettikçe engellemeye, durdurmaya çalışan zihniyet, umarım son 18 yılda inşa ettiğimiz güçlü sağlık altyapımızın ne kadar doğru, isabetli bir adım olduğunu salgın döneminde anlamıştır” diye konuştu.
Öte yandan Eylül 2005 tarihinde SKK ve Devlet Hastanesinin birleştirilmesi nedeniyle 275 yatak kapasitesinde olan hastane 300 yataklı kapasitesine çıkarılarak 05.03.2011 tarihinde inşaatı tamamlanarak hizmete açılan 8 bin 432 metrekare oturum ve 38 bin 948 metrekare kapalı alanı olan modern binasına taşınmıştı.

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