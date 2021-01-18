Kırşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iletişim mağazalarında kaçak telefon satıldığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Şehir merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 32 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Telefonlara el koyan ekipler, işletmeciler A.M.M. ve A.İ'yi gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.