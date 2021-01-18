AK Parti'nin İç Anadolu'daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti'nin İç Anadolu Bölgesindeki tek kadın İl Başkanı Seher Ünsal, mazbatasını aldı.

7. Olağan İl Kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile il başkanı seçilen Ünsal, yönetim kurulu üyeleriyle gittiği adalet sarayında mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim alan Ünsal, 2023 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Ünsal, açıklamasında; "Ahi Evran ve Aşık Paşa’nın memleketi olan şirin Kırşehir’imizde bundan sonraki süreçte, düsturumuz olan : “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.” İlkesine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde, teşkilat ve Kırşehir'imiz adına hep birlikte çalışmalarımızı daha gayretli olarak sürdüreceğiz" dedi.

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