DEAŞ üyesi 5 sanığa hapis cezası

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Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 5 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A. ve H.A.M.M. ile avukatları katıldı. İfadeleri alınan sanıklara, operasyonlarda elde edilen dijital materyallerdeki DEAŞ militanlarına ait görüntüler, terör örgütünün verdiği silahlı eğitimlere katılmaları, hazırladığı yönetim listesinde adlarının olması soruldu.

Tanıkları dinledikten sonra duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A. ve H.A.M.M'ye 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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