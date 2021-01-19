Canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı tedbiren kapatıldı

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Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle tedbir olarak kapatıldı.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Sıdıklı Darboğaz köyünde koyunkeçi çiçek hastalığı ve Aksaray'da şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, şap hastalığıyla karşılaşılması durumunda hayvan yetiştiricilerinin uyacağı tedbirlerle ilgili de bilgiler verildi.

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