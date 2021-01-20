Kırşehir'de, aşı uygulamaları sürdürülüyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık çalışanları yanı sıra huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üzeri yaşlılara aşı yapılmaya başlandı.

Aşı ekibi tarafından kentte yer alan Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi Müdürlüğü, Osman Yalçınkaya Yaşlı Bakım Rehabilitasyon ve Huzurevi Müdürlüğü ile Kırşehir Özel Yaşam Bakım Merkezi ziyaret edilerek aşı uygulaması yapıldı. 90 yaş üzeri olup, daha önce korona virüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşların aşıları ise evlerinde yapılacak.

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